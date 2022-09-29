В Саратовской области подорожали все овощи. Официальную информацию опубликовал Саратовстат.

За прошедшую неделю картофель подорожал на 4,7 процента, капуста свежая белокочанная — на 3 процента, репчатый лук — на 5,46 процента, морковь — на 2,92 процента, свекла — на 9 процентов, а томаты — на 14,82 процента. Опять дорожают бананы — а 6,28% процента.

Умеренно подорожало мясо и колбасные изделия - баранина, охлажденных и мороженые куры, вареная колбаса сосиски.

Дешевеют сезонно яблоки и сахар. Все остальные продукты значительно не изменились в цене.

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