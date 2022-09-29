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Происшествия29 сентября 2022 5:10

Под Саратовом неизвестный насмерть сбил девушку и скрылся с места ДТП

Евгений Бадиков

Под Саратовом неизвестный насмерть сбил девушку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова

По предварительным данным, вчера ночью, 28 сентября, в окрестностях Саратова произошло ДТП. Примерно в 23:58 на 306 километре автодороги Саратов-Сызрань-Волгоград, близ села Сторожевка водитель за рулем неустановленного автомобиля сбил 24-летнюю девушку-пешехода, после чего скрылся с места аварии.

Пострадавшая скончалась на месте. Сотрудники полиции заняты установлением личности водителя и транспортного средства.

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