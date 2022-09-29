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Политика29 сентября 2022 4:54

Солдат из Пугачева удостоен Ордена Мужества

Евгений Бадиков
Антон Мешков

Антон Мешков

Солдат из Пугачева удостоен Ордена Мужества.

Вчера, 28 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что, уроженец села Старая Порубежка Пугачевского района Саратовской области Антон Мешков Указом Президента РФ удостоен Ордена Мужества.

Поздравляем военнослужащего с заслуженной наградой.

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