Антон Мешков

Солдат из Пугачева удостоен Ордена Мужества.

Вчера, 28 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что, уроженец села Старая Порубежка Пугачевского района Саратовской области Антон Мешков Указом Президента РФ удостоен Ордена Мужества.

Поздравляем военнослужащего с заслуженной наградой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.