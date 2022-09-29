Антон Мешков
Солдат из Пугачева удостоен Ордена Мужества.
Вчера, 28 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что, уроженец села Старая Порубежка Пугачевского района Саратовской области Антон Мешков Указом Президента РФ удостоен Ордена Мужества.
Поздравляем военнослужащего с заслуженной наградой.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.