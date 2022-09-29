Дождь в Саратове закончится ближе к вечеру

В Саратовской области пока что относительно тепло, хоть и дождливо. Подробнее о том, что ждет нас сегодня, 29 сентября, рассказали специалисты приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер южный, западный – от 5 до 10 метров в секунду. Термометры покажут сегодня от 16 до 21 градуса тепла.

Ночью облачность будет переменной. Ветер сменит направление на северное и поутихнет до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +14°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 15 градусов. Днём будет до +18°С, а к ночи температура опустится до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный, ближе к вечеру – северо-западный – 1-3 метра в секунду, редкие порывы – до 5 м/с. В первой половине дня обещают дождь. Он должен закончиться ориентировочно к 16 часам.

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