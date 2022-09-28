Экс-профессора СГУ, писателя Веру Афанасьеву оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Вера Афанасьева

Вчера, 28 сентября, в Волжском районном суде Саратова рассмотрели дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Административный штраф получила бывшая профессор СГУ и писательница Вера Афанасьева.

Горожанку судили за пост в личном Telegram-канале. Содержание сообщения суд счёл подходящим под первую часть статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Теперь Афанасьевой предстоит выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

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