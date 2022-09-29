После жалобы в соцсети чиновники пообещали осветить перекресток в саратовском Солнечном

Фото выложили в сеть

Жительница саратовского поселка Солнечный пожаловалась в соцсети на многолетнюю проблему отсутствия светофора и освещения. Свои слова горожанка подкрепила фото с места. Пост опубликовали вчера, 28 сентября, в одном из местных сообществ.

Пользовательница Нина Петрушова уточнила, что чувствует себя небезопасно на перекрёстке Топольчанской и Батавина:

- Нет ни светофоров ни фонарей, машины едут в темноте и не видят пешеходов одетых в темную одежду. Дети ходят в школу и садик. Эту тему уже поднимали несколько раз. Наступил учебный год, и на улице стало темнеть рано, утром тоже еще темно. Дорогу по Топольчанской перекрыли для дорожных работ. Неужели никак нельзя осветить перекресток?

- Купи фликер ребёнку, водитель издалека увидит, - резонно заметил в комментариях Александр Бубнович. Напомним, в региональной ГИБДД пешеходам регулярно напоминают о необходимости ношения на одежде световозвращающих элементов.

В комментариях также откликнулась администрация Кировского района. Чиновники пишут, что сейчас МУП «Саргорсвет» составляет программу на 2023-24 годы. Перекрёсток Топольчанской и Батавина пообещали добавить в список на устройство освещения.

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