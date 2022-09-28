Житель Новоузенска уехал в Саратов без телефона и пропал

Джуматай Амиров

Жительница Новоузенска попросила в соцсети помощи в поисках отца. Сегодня, 28 сентября, девушка выложила его фото в одном из местных сообществ.

Ольга (так зовут автора поста) рассказала, что Джуматай Амиров решил съездить в облцентр отдохнуть и закупиться в магазинах. Мобильного телефона у мужчины с собой не было. Домой он так и не вернулся.

В полиции уточнили, что уже приняли заявление о пропаже. Стражи порядка также начали поиски.

Если вы где-то видели Джуматая Амирова или что-то слышали о нём, сообщите правоохранителям или дочери пропавшего: 8 (905) 387-31-19.

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