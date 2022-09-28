«Великий волжский путь»: в Саратов впервые прибыл круизный теплоход «Василий Суриков»

Фото Дмитрия Владимирова

Волга издавна считается одной из самых красивых рек России. Ее широкие просторы и богатые событиями прибрежные города продолжают притягивать сюда все новых гостей из дальних краев. Неудивительно, что круизный отдых стал тут популярным.

В этот раз по Волге проплыл особый гость – никогда ранее не бывавший здесь круизный речной теплоход «Василий Суриков».

Фото Дмитрия Владимирова

Теплоход премиум-класса

Речной теплоход «Василий Суриков» построили в Австрии по заказу СССР в 1976 году. Изначально он предназначался для туров по небольшим рекам, высота волны которых не превышает одного метра, но позже его модернизировали. Тогда он начал справляться и с двухметровыми волнами. Это позволило ему выйти в крупные водоемы – Онежское и Ладожское озера. Вскоре судно начали по праву называть визитной карточкой круиза «Москва-Санкт-Петербург».

Фото Дмитрия Владимирова

Однако, круизный отдых в России продолжает развиваться и сейчас. «Василий Суриков» впервые отправился в южные широты и 28 сентября пришвартовался к четвертому причалу саратовской набережной. Новый маршрут, которым следует судно, получил звучащее название «Великий волжский путь».

Теплоход стартовал с речного вокзала в Москве, и успел посетить Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Саратов, и множество других городов. Конечной точкой станет Волгоград, где «Василий Суриков» и встанет на зимовку.

«Новая волна» круизного отдыха

Как отметили сами члены команды теплохода, подавляющее большинство его постояльцев – люди в возрасте. Круизный отдых испытывал кризис в постсоветском пространстве, так как большей частью в отпуск ездили семьи рабочих, которые получали путевки от предприятий. После развала СССР популярность отдыха на воде упала, и вскоре он получил репутацию развлечения, интересного только ищущим спокойствия пожилым людям.

Однако в последние годы ситуация начала меняться. Благодаря качественному сервису и современному подходу к организации отдыха, среди гостей лайнеров все чаще можно увидеть семьи с детьми и молодежь. Круизный отдых всё более начал приобретать статус семейного, а развлекательная программа на судах ориентирована на посетителей всех возрастов.

Фото Дмитрия Владимирова

На теплоходе «Василий Суриков» есть столовая, большой бар, в котором проводят вечера танцев и настольных игр, кинозал и шезлонги на палубе для желающих позагорать. Члены команды проводят свободное время вместе с пасажирами корабля. В завершение каждого круиза гостей ждет праздник – торжественный «Капитанский ужин».

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