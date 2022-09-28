Роман Бусаргин пообещал в индивидуальном порядке помогать семьям мобилизованных

Встреча Бусаргина и резервистов

Сегодня, 28 сентября, Роман Бусаргин встретился и ответил на вопросы мобилизованных саратовцев. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, разговор был долгим. Большинство вопросов касалось социальной сферы, а именно поддержки семей мобилизованных. Множество вопросов по льготам, кредитам, ипотекам, сохранению рабочих мест.

— Вопросы будут решаться в индивидуальном порядке, сделал себе пометки по каждому конкретному случаю. Поможем с устройством малышей в детские сады, оформлением выплат, медицинским обслуживанием, бытовыми вопросами и уходом за пожилыми родителями. Также отдельно проговорили, чтобы была возможность держать связь с близкими, которые за них переживают, — отмечает Бусаргин.

Никого не бросим. Правительство окажет всю необходимую поддержку. Это наш долг. Приняли решение открыть горячую линию, куда родные мобилизованных граждан смогут обращаться по любому вопросу.

— Также среди мобилизованных были те, кто не согласен с решением об их призыве по причине наличия различных заболеваний. Организуем для них медицинскую комиссию. В случае если диагноз подтвердится, отправим обратно домой.

В целом у ребят настрой хороший. Они понимают, что идут защищать свою Родину и свой дом, настоящие герои. Сделаем все, чтобы во время выполнения боевых задач они были спокойны за своих родных и близких, ждем их целыми и невредимыми, — высказался губернатор.

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