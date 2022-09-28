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В Саратовской области высадили 2500 гектаров леса.

Сегодня, 28 сентября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла пресс-конференция с начальником отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Максимом Шепталовым.

По словам Шепталова, ежегодно увеличиваться объем работ по лесовосстановлению по поручению руководства в Саратовской области. Если в 2021 году высаживалось 1150 га, в этом году показатель достиг цифры в 2500 га. Финансирование идет как за счет федерального, так и за счет областного бюджетов. Вводятся в эксплуатацию 3 лесных питомника общей площадью в 9 га (Балаковский, Лысогорский, Воскресенский районы).

Для того, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу сохранения лесных массивов, проводятся различные акции. Максим Шепталов рассказал, что за сентябрь планируется высадить около 500 тысяч штук сеянцев в рамках акции «Сохраним лес». 17 сентября в Лысогорском районе 96 человек высадили 2000 сеянцев сосны. Акции проходят и в Балаково, других городах области. На базе Вавиловского университета проходят слеты школьных лесничих, победители которого получили путевку на федеральные соревнования.

Среди инициативных организаций Максим Шепталов упомянул финансирование компанией «Коммуниакационные партнеры» покупки 16 тысяч сеянцев. Организация «Эко» посадит до конца года 11 тысяч сеянцев дуба в Татищевском районе.

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