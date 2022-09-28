Подозпреваемый в изнасиловании саратовец за 27 лет следствия два раза сменил поддельный паспорт

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании 27-летней давности. Подробностями поделились сегодня, 28 сентября, в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным ведомства, с 10 по 11 сентября 1995 года на тот момент 28-летний мужчина (сейчас ему 56) вместе с двумя друзьями и в компании двух девушек выпивал на даче в садовом товариществе «Дубки-2» (сейчас СНТ называется по-другому). Перебрав, подозреваемый начал угрожать дамам убийством, а затем избил и изнасиловал одну из них. Приятели злоумышленника помогали ему, также нанося девушке увечья.

После произошедшего саратовец решил скрыться. С 1996-го он числился в федеральном розыске. Дабы сбежать от правосудия, он приобрёл поддельный паспорт, который ему даже удалось два раза заменить в полиции. Сначала с 1997 по 2003 годы, а потом с 2003 по 2011-й.

Все эти годы стражи порядка продолжали искать насильника. Задержать мужчину удалось в прошлом году, а сейчас дело передали в суд.

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