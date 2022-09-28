Кадры с трансляции

В Саратовской области количество лесных пожаров сократилось на 75 процентов.

Сегодня, 28 сентября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла пресс-конференция с начальником отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Максим Шепталов. Он подвел итоги пожароопасного сезона 2022 года в лесах Саратовской области.

По словам чиновника, в этом году на территории области наиболее пожароопасным месяцем оказался август, но, в целом, с пожарами удалось успешно справиться.

Всего возникло 13 лесных пожаров площадью 17 га, по сравнению с прошлым годом количество пожаров снизилось на 75 процентов, а площадь - на 98 процентов. Ущерб от пожаров незначительный - порядка 20 тысяч рублей, что также ниже прошлогодних показателей на 91 процент.

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