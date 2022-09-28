Заболеваемость ОРВИ в Саратвоской области пошла на спад

За минувшую неделю, с 19-го по 25-е сентября, в Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Выявили на 505 случаев меньше, чем неделей ранее, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за указанный период в Саратовской области выявили 23 440 случаев заболевания. Преимущественно, уточняют специалисты, природа заражения лежала в риновирусах.

На 26 сентября вакцинацию от гриппа прошли 435,5 тысяч взрослых жителей региона, а также 78,5 тысяч детей. Таким образом, привились 18,6% населения.

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