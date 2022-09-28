Реконструкция Саратовского театра оперы и балета обойдется еще в 420 миллионов рублей.

Сегодня, 28 сентября, на внеочередном заседании комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам и собственности предлагается увеличить доходы регионального бюджета на 2,7 миллиарда рублей. Расходы же областного бюджета на 2022 год возрастут на 2,8 миллиарда рублей, - сказано в проекте закона.

Параметры областного бюджета на 2022 год составят: доходы – 147,9 миллиарда рублей, расходы – 161 миллиард рублей, дефицит – 13 миллиардов рублей.

На реконструкцию театра оперы и балета предложено выделить еще 419,3 миллиона рублей из областного бюджета. Проект закона об очередных изменениях областного бюджета на этот год появился на сайте регионального парламента..

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