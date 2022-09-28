Жительницы Саратова смогут бесплатно провериться на признаки рака груди

Через две недели, 15 октября, жительницы Саратова смогут бесплатно пройти осмотр на предмет выявления признаков рака груди. Об этом сообщили в областном онкологическом диспансере.

Горожанок будут ждать в субботу по адресу: Саратов, Смирновское ущелье, 1В. Время работы: с 9 утра до 15-ти часов дня. Предварительно нужно будет записаться по номеру телефона: 39-44-20 (код города: 8452).

С собой женщинам нужно будет взять копию паспорта, страхового полиса, СНИЛС и, есть есть, результаты предыдущего обследования.

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