Почти на миллион подорожали с начала годы квартиры в новостройках Саратова

Специалисты платформы для купли-продажи квартир ЦИАН оценили, насколько подорожало жилье в России. Саратовские «квадраты» выросли в цене более чем на четверть.

Сильнее всего квартиры в новостройках подорожали в Хабаровске – рост составил целый 51%. Также в топ-пять попали расположенные неподалёку от Саратова Липецк (+50%) и Самара (+36%).

Саратов занял в списке девятое место. С начала года новые квартиры стоили в городе в среднем 3,3 миллиона рублей, сейчас же эта сумма выросла до 4,2 миллионов. Так, подорожание на 900 тысяч дало 26-процентный рост стоимости заветных «квадратов».

Тем не менее, есть и города, где квартиры подешевели. Среди них Набережные Челны, Оренбург, Ярославль, Краснодар и Ульяновск. А, например, в Воронеже стоимость жилья на первичном рынке не изменилась.

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