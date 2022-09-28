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Общество28 сентября 2022 10:50

Завтра в Саратове на проспекте 50 Лет Октября отключат светофор

Речь идёт о регуляторе на пересечении с Молодёжным проездом
Дарья Васенина
Дарья Васенина

Завтра, 29 сентября, в Ленинском районе Саратова отключат светофор. Об этом предупредили в мэрии.

С 9 утра до 16 часов дня не будет работать регулятор на пересечении проспекта 50-ти Лет Октября c Молодёжным проездом.

В администрации напомнили, что в случае отключения светофора, автомобилистам нужно ориентироваться по знакам приоритета.

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