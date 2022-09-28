Саратовский силач Вячеслав Максюта стал студентом-философом

Фотографией Максюта поделился в своих соцсетях
Обладатель титула Самого сильного человека России, саратовец Вячеслав Максюта решил вернуться за парту. Сегодня, 28 сентября, он опубликовал в своих соцсетях фото студенческого билета.
Спортсмен поступил на магистратуру философского факультета СГУ. Своё решение он объяснил так:
- Уже длительное время работаю над одной очень волнующей меня темой, относящейся к разделу философии. Взял себе индивидуальный план, предметно пообщался с ведущими мою группу преподавателями, согласовал тему курсовой и теперь занимаюсь научной работой. Это моё личное желание познаний и анализа взглядов и представлений.
Максюта отметил, что возможность получить необходимые для анализа знания появилась у него именно сейчас.
Напомним, студенты не попадают под объявленную Президентом РФ Владимиром Путиным частичную мобилизацию.
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