Более 50 издательств привезли книги на ярмарку в Саратов

Завтра, 29 сентября, в Саратове откроется Восьмая Международная книжная ярмарка «Волжская волна – 2022». Ознакомиться с интересными изданиями и встретиться с писателями горожане смогут на Театральной площади. Продлится ярмарка четыре дня, до 2-го октября, уточнили в региональном правительстве.

В этом году в Саратов привезли свои книги свыше 50-ти издательств со всей России:

- Просвещение (Москва), Гангут (Санкт-Петербург), Айар (Якутия), Татарское книжное издательство (Казань), издательский дом «Дагестан» (Махачкала) и многие другие, - говорится в сообщении.

В том числе саратовцам будет доступен стенд издательской программы Правительства Москвы – на нём горожане найдут лучшие книги по истории и культуре столицы.

Торжественное открытие ярмарки состоится завтра в 12:00. А в 14 часов организаторы обсудят в историческом парке «Россия – Моя история» роль и место национальных культур в современном литературно-издательском процессе.

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