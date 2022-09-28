В Балаково военнослужащего осудили за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского гарнизонного военного суда.

Под Новый год мужчина узнал о возможности продажи запрещенных веществ в интернете. В январе он связался с куратором, который предложил ему заняться закладками.

Военнослужащий согласился. 13 февраля на его телефон поступило сообщение с координатами оптового тайника. Мужчина забрал оптовую партию, расфасовал ее, разложил по Балаково. Проехав на машине от одного из мест 20-30 метров его задержала полиция.

Суд приговорил военнослужащего к шести годам колонии, а также изъял в собственность государства два мобильных телефона, являющихся средствами совершения преступления.

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