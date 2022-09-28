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Происшествия28 сентября 2022 9:38

В Саратовской области нашли преступников из Беларуси и Армении

За два дня стражам порядка удалось задержать 26 находившихся в розыске граждан
Дарья Васенина
Дарья Васенина

В Саратовской области за два дня задержали 26 разыскиваемых преступников. Итогами оперативно-профилактической операции «Розыск» поделились в пресс-службе регионального УФСИН.

Всего стражам порядка удалось задержать 31 человека, 26 из них находились в розыске, поскольку после вынесения решения суда скрывались от закона.

Поучаствовали в операции более 140 правоохранителей. Они проверили свыше 240 адресов. В том числе сотрудники управления искали преступников-иностранцев. В частности, удалось определить местонахождение нескольких беглецов из Беларуси и Армении.

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