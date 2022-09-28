Саратовская область оказалась одной из самых неблагополучной по бешенству

Ситуация с бешенством животных в России остается острой. Уровень эпизоотической угрозы в Приволжском федеральном округе специалисты подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») оценили как катастрофический.

Под катастрофичностью подразумевают выявление очагов бешенства во всех регионах округа за все годы наблюдений (с 2012 по 2021-й).

- По оценкам ученых, существует стопроцентная вероятность распространения болезни в другие федеральные округа, - дали неутешительный прогноз специалисты.

В прошлом году в России нашли 1 033 очага бешенства. Самыми неблагополучными областями оказались Пензенская и Саратовская – в них выявили 80 и 79 случаев соответственно.

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