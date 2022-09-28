Арест счетов и «Газели» помог аткарским приставам взыскать 200 тысяч долга. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Судебные приставы отделения по Аткарскому и Екатериновскому районам арестовали автомобиль должника по налогам.

Житель Аткарского района Саратовской области не оплачивал налоги, в результате чего накопил крупный долг – почти 200 тысяч рублей. Мужчина был уведомлен заранее об исполнительном производстве, но требования не выполнил. Судебные приставы выяснили, что в собственности должника есть несколько транспортных средств. Арестовали ГАЗ-2705, расчетные счета. Чтобы не лишиться своего транспорта, мужчина оплатил долг полностью.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.