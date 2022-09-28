фото: Архив КП
Жители трех районов Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на участке водопровода по ул. Чернышевского в районе ул. Некрасова с 18.00 сегодня, 28 сентября, до 12.00 завтрашнего дня, 29 сентября 2022 года, будет прекращено холодное водоснабжение следующим потребителям Волжского района города:
улицы:
Бабушкин Взвоз (от ул. Чернышевского до Соборной пл.);
Волжская;
Григорьева (от ул. Чернышевского до ул. Соборная);
Князевский Взвоз (от ул. Чернышевского до ул. Мичурина);
Комсомольская (от ул. Чернышевского до ул. Московская);
Мичурина (от ул. Радищева до ул. Первомайская);
Московская (от ул. Октябрьская до ул. Радищева, нечетная сторона);
Некрасова (от ул. Мичурина до ул. Московская);
Октябрьская (от ул. Чернышевского до ул. Московская);
Первомайская (от ул. Мичурина до ул. Радищева);
пр. Котовского;
Радищева (от ул. Чернышевского до ул. Московская, четная сторона);
Соборная (от ул. Чернышевского до ул. Московская);
Соборная пл.;
Чернышевского (№№163-203, нечетные номера).
Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районной администрации.
Кроме того, для ликвидации повреждения водопровода по адресу 1-й пр.Энергетиков,14/16 ориентировочно до 20.00 ограничено холодное водоснабжение абонентов 1-го пр.Энергетиков (от Азина до 2-го пр.Энергетиков), ул.Заречная (от Азина до 2-го пр Энергетиков), Новокрекингская (от Заречной до 1-го пр.Энергетиков).
Не будет воды и у абонентов по адресам ул.Тархова,19а,19б,21а, 21б,25/23; Перспективная,25,27,29,31,31а,31б,31в. Включить обещают ориентировочно к 20:00.
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