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Политика28 сентября 2022 8:24

В Саратовской области утверждены еще три зампреда правительства

Кандидатуры на этой неделе предложил Губернатор Роман Бусаргин
Источник:kp.ru
Роман Ковальский

Роман Ковальский

В Саратовской области утверждены еще три зампреда правительства.

Кандидатуры на этой неделе предложил Губернатор Роман Бусаргин.

Решение было принято сегодня, 28 сентября, на внеочередном заседании Областной думы. Депутатами были утверждены три зампреда регионального правительства. Роман Ковальский совместит пост с должностью главы сельского хозяйства области. Михаил Орлов остается министром сельского хозяйства и получает должность зампреда.

Павел Мигачев, ранее бывший министром строительства и ЖКХ области, теперь же курирует эти вопросы в должности зампреда, но не в качестве министра.

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