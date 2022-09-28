В пресс-центре «КП-Саратов» обсудят итоги пожароопасного сезона 2022 года и лесовосстановительные работы

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28 сентября, в 11:00 в пресс-центре «КП-Саратов» пройдет пресс-конференция, где обсудят итоги пожароопасного сезона 2022 года в лесах Саратовской области, а также прохождение лесовосстановительных работ.

В качестве спикера выступает начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Максим Анатольевич Шепталов.

Круглый стол пройдет в прямом эфире на YouTube-канале «Транслятор». Возможно очное участие журналистов: г. Саратов, ул. Вишневая, дом 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

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