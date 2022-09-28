Александр Янклович. Фото: ЕР

Рабочую группу по вопросам мобилизации в Саратовской области возглавил Герой России Александр Янклович. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Саратовской областной думы Михаил Исаев.

По словам Исаева, на заседании фракции «Единой России» было принято решение сформировать рабочую группу по мобилизационным действиям. Ее возглавил Герой России, депутат областной Думы Александр Янклович. Задачей рабочей группы является оперативная реакция на внештатные ситуации, оказание юридической и информационной помощи, моральная и социальная поддержка мобилизованных и их семей.

— Призываю коллег подставить плечо тем, кому это необходимо, — заявил глава парламента.

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