фото: Наталия Иванова

Роман Чуйченко и Денис Буланов выдвинуты на пост зампреда Областной думы по информационной политике.

На повестке дня внеочередного заседания Саратовской облдумы стоял вопрос выбора зампреда облдумы- председателя комитета по информационной политике.

«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Романа Чуйченко. Предложил чиновника Алексей Антонов. По словам депутата, опыт деятельности Чученко в Роскомнадзоре позволит ему эффективно взаимодействовать с средствами массовой информации

— Каждый из нас видит и ощущает, что с каждым годом мы проводим всё больше времени за потреблением информации. Поэтому очень важно делать контент доступным, выстроить коммуникации с населением региона, по максимуму рассказывать о нашей работе, и обеспечивать обратную связь — высказался Чуйченко.

От КПРФ выдвинули Дениса Буланова. Александр Анидалов, представляющий кандидата, заметил, что тот известен в качестве аналитика, чьи материалы используют политтехнологи и политологи РФ. Сам Буланов заявил, что в случае избрания на должность будет работать в соответствии с программой КПРФ.

— У нас цель одна - улучшение качества жизни жителей Саратовской области. Каждый из нас видит и ощущает, что с каждым годом мы проводим всё больше времени за потреблением информации. Поэтому очень важно делать контент доступным, выстроить коммуникации с населением, рассказывать о нашей работе, обеспечить обратную связь, - сказал он.

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