фото: Чучейнко Савва
Игорь Пивоваров избран вице-губернатором Саратовской области.
Сегодня, 28 сентября, в Саратове началось внеочередное заседание облдумы. Заседание началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Ижевске.
Вице-губернатором Саратовской области выбран Игорь Пивоваров, за него проголосовали большинство депутатов. Теперь Пивоваров будет заниматься региональной политикой, местным самоуправлением и взаимодействием со СМИ.
— Главное - решать вопросы, обозначенные самими гражданами. Инициативы избирателей поддерживаются в облдуме» - отметил Пивоваров
Чиновник рассказал о активной поддержке правительством некоммерческих организаций. Сейчас более 2000 НКО работают над улучшением условий в регионе. Особенно он отметил казачьи общества и патриотические организации.
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