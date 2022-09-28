фото: Чучейнко Савва

Игорь Пивоваров избран вице-губернатором Саратовской области.

Сегодня, 28 сентября, в Саратове началось внеочередное заседание облдумы. Заседание началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Ижевске.

Вице-губернатором Саратовской области выбран Игорь Пивоваров, за него проголосовали большинство депутатов. Теперь Пивоваров будет заниматься региональной политикой, местным самоуправлением и взаимодействием со СМИ.

— Главное - решать вопросы, обозначенные самими гражданами. Инициативы избирателей поддерживаются в облдуме» - отметил Пивоваров

Чиновник рассказал о активной поддержке правительством некоммерческих организаций. Сейчас более 2000 НКО работают над улучшением условий в регионе. Особенно он отметил казачьи общества и патриотические организации.

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