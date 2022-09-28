В Саратовской области браконьера задержали за убийство двух кабанов. Об этом сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.
По данным ведомства, 26 сентября у села Березовая Луга мужчина убил кабанов из охотничьего ружья, разрешения на добычу задержанный не представил. В содеянном браконьер сознался.
Ущерб, причинённый охотничьим ресурсам, составил 240 тысяч рублей. Сведения передали в правоохранительные органы.
Согласно действующему законодательству, за подобное нарушение грозит до 2 лет тюрьмы.
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