В Саратовской области браконьера задержали за убийство двух кабанов. Об этом сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

По данным ведомства, 26 сентября у села Березовая Луга мужчина убил кабанов из охотничьего ружья, разрешения на добычу задержанный не представил. В содеянном браконьер сознался.

Ущерб, причинённый охотничьим ресурсам, составил 240 тысяч рублей. Сведения передали в правоохранительные органы.

Согласно действующему законодательству, за подобное нарушение грозит до 2 лет тюрьмы.

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