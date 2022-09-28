Балаковская АЭС

Губернатор Роман Бусаргин поздравил с праздником саратовских атомщиков. Поздравление глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

Сегодня, 28 сентября, отмечается День работника атомной промышленности.

— Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности! Поздравляю с профессиональным праздником! Сегодня мы чествуем вас – атомщиков за ваш большой труд, за весомый вклад в развитие энергетического комплекса нашего региона и всей страны. Вы обеспечиваете энергобезопасность, и значит, стабильную работу производств, рост экономики, благополучие людей.

Все вы - специалисты высочайшего класса, обладающие уникальными компетенциями и знаниями, умеющие решать современные задачи по продвижению передовых технологий. Ваша увлеченность своим делом, высочайшая ответственность, опыт заслуживают огромного уважения.

Примите слова благодарности и пожелания здоровья, семейного счастья, удачи, успехов, больших достижений, — завершил свое поздравление Бусаргин.

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