Дмитрий Кудинов

Дмитрий Кудинов ушел с поста председателя Саратовской городской думы. Об этом стало известно из телеграм-канала чиновника.

— В этот непростой для всех период считаю необходимым максимально сосредоточиться на работе в интересах тех, кто рассчитывает на мою помощь - избирателей моего округа. В связи с чем принял для себя решение досрочно сложить полномочия председателя Думы, продолжив депутатскую деятельность, — поясняет Кудинов

Кудинов поблагодарил коллег за работу и уточнил, что непосредственная работа с избирателями для него на данный момент важнее административно-организационной деятельности.

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