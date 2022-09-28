Дождливое потепление пришло в Саратовскую область

Тепло и дождливо в Саратовской области. Подробнее о погоде на сегодня, 28 сентября, рассказали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём в регионе облачно с прояснениями, обещают небольшой дождь, местами – умеренный. Ветер южный – от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы – до 15 м/с. Термометры покажут сегодня от 12 до 17 градусов тепла.

Ночью ветер сменит направление на северо-западное, порывы поутихнут до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +13°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 16 градусов. Днём будет до +20°С, а к ночи температура опустится до 16 градусов выше нуля. Ветер северной четверти – от 1 до 4 метров в секунду, порывы – до 9 м/с. Облачность переменная, дождь обещают только к ночи.

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