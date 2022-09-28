Фото: Следственный комитет

Ершовский патологоанатом собрал с родственников умерших 270 тысяч рублей за бесплатные услуги. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Саратовской области.

По данным следствия, с января по июль этого года врач-патологоанатом одного из медучреждений Ершовского района брал с родственников погибших деньги за патологоанатомические исследования, хотя медучреждения должны проводить их бесплатно. Всего за семь месяцев ему удалось заработать таким образом 270 тысяч рублей.

Следователи завели уголовное дело о взяточничестве, расследование продолжается.

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