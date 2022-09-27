Роман Бусаргин

Бусаргин: правительство области готово поддержать «Саратовдизельаппарат» льготными кредитами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По заверению Бусаргина, «Саратовдизельаппарат» наладил выпуск деталей для автомобильной и тракторной техники, которые раньше завозили в Россию из-за рубежа.

Имеются в виду АТТ из Италии, Германии, Голландии.

Выпуск 15 импортозамещающих изделий позволил заводу увеличить объемы заказов в 2 раза. В основном это автокомпоненты и комплектующие для машиностроительной отрасли. Также предприятие начало серийное производство усовершенствованных фильтров очистки воды для оросительных систем.

Всего на «Саратовдизельаппарате» работают 160 человек. У завода есть свободные площади, за счет которых можно увеличивать производство. Бусаргин отметил, что правительство региона готово оказать помощь в предоставлении льготных кредитов.

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