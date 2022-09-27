фото: Мария Франко

В Саратове стартовал 220-й театральный сезон в театре оперы и балета. Об этом сегодня, 27 сентября, заявили на пресс-конференции, анонсировав премьеру оперы Андрея Петрова «Петр Первый».

Заместитель министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева пригласила саратовцев на новую сцену театра на показы спектакля 1 и 2 октября..

— Это не опера в том виде, в котором мы привыкли, по моему ощущению, это полотно, в котором собраны картины динамично сменяющие одна другую. Всего в спектакле 10 фресок, но фактически он состоит из 15 эпизодов, - заметил режиссер-постановщик оперы «Петр Первый», главный режиссер Ростовского музыкального театра Павел Сорокин.

Художественный руководитель и главный дирижер театра Юрий Кочнев заявил, что в целом театральный сезон театра оперы и балета будет построен из основного репертуара.

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