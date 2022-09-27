Фото: Следственный комитет

Житель Марксовского района обвиняется в убийстве матери. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Саратовской области.

По данным следствия конфликт между родственниками произошел ночью 10 июля этого года. После словесной перепалки пьяный 38-летний мужчина схватил нож и нанес своей 62-летней матери не менее 7 ударов. От колото-резаных ран груди и живота женщина скончалась на месте.

Следователями были собраны исчерпывающие доказательства вины. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

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