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Общество27 сентября 2022 13:07

В Саратове прошел заключительный день референдума по вхождению ЛДНР и освобожденных областей в состав России

Евгений Бадиков
фото: ИКСО

фото: ИКСО

В Саратове прошел заключительный день референдума по вхождению ЛДНР и освобожденных областей в состав России. Об этом сообщает ИКСО.

Сегодня, 27 сентября в санатории-профилактории «Сокол» прошел заключительный день голосования, референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Вынужденные переселенцы из указанных территорий голосуют по вхождению своих республик в состав РФ

фото: ИКСО

фото: ИКСО

Председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова и Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова посетили участок в селе Шумейка Энгельсского района Саратовской области, на котором так же голосуют переселенцы.

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