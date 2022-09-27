фото: ИКСО

В Саратове прошел заключительный день референдума по вхождению ЛДНР и освобожденных областей в состав России. Об этом сообщает ИКСО.

Сегодня, 27 сентября в санатории-профилактории «Сокол» прошел заключительный день голосования, референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Вынужденные переселенцы из указанных территорий голосуют по вхождению своих республик в состав РФ

фото: ИКСО

Председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова и Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова посетили участок в селе Шумейка Энгельсского района Саратовской области, на котором так же голосуют переселенцы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.