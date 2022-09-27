Лада Мокроусова
Лада Мокроусова поручила найти вандалов, испортивших памятник.
Исполняющая обязанности главы Саратова Лада Мокроусова обратилась в полицию с просьбой найти и привлечь к ответственности виновных и и усилить работу по патрулированию парков и скверов.
В пресс-службе городского управления МВД добавили, что по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.
Напомним, вчера, 26 сентября, вандалы памятник изрисовали Борцам Революции 1905 года.
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