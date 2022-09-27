фото: СУ СКР
В Саратове двух полицейских подозревают в организации фирмы на подставное лицо. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным ведомства, весной 2019 года два сотрудника УМВД России по городу Саратову договорились с 44-летним мужчиной за деньги создать два юридических лица, где подкупленный будет являлся будет являться учредителем в качестве подставного лица. Мужчина согласился, подал документы в налоговую и открыл две фирмы.
О противоправной деятельности стало известно сотрудникам внутренней безопасности МВД. Нарушители закона были задержаны, с ними проводят следственные действия.
— При подтверждении вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, — сообщает ГУ МВД.
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