кадры из видео очевидца

В Саратове напротив Триумфальной арки возник коммунальный фонтан. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 27 сентября, в центре Саратова очевидцы заметили коммунальный фонтан. Видео размещено в городском сообществе «Саратов онлайн» Водопроводные трубы прорвало на пересечении улиц Чернышевского и Радищева и возник мощный возле фонтан прямо напротив Триумфальной арки.

Высота потоков воды - несколько метров. С фонтаном пытаются сладить коммунальщики.

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