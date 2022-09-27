Саратовская облдума увеличит количество депутатов на зарплате. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по государственному строительству сегодня, 27 сентября.

Инициативу от лица руководителей фракций и ряда депутатов выдернул Дмитрий Пьяных. Его поддержали члены 5 из 6 представленных фракций. По мнению Пьяных, из-за роста количества партий в думе, необходимо увеличить и число платных ставок на 5 единиц, соответственно до 17 ставок. Всего в составе думы нынешнего созыва 40 депутатов

На это председатель комитета Татьяна Ерохина сказала, что по вопросу есть положительное заключение губернатора и прокуратуры. Предложение будет рассмотрено на заседании облдумы завтра, 28 сентября.

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