Игорь Пивоваров выдвинут на должность вице-губернатора Саратовской области. Это решение обсуждалось сегодня на внеочередном заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Он будет отвечать за вопросы региональной политики, внутренней политики, общественных отношений, развития местного самоуправления, взаимодействия со СМИ, обеспечения деятельности мировых судей, противодействия экстремизму.

Коллеги высказали Игорю Ивановичу слова поддержки и пожелали успеха. Его кандидатура будет выдвинута для утверждения на ближайшем заседании саратовской областной думы.

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