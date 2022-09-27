Фото: пресс-служба облсуда

Саратовские судьи проведут турнир по мини-футболу для коллег из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба регионального областного суда.

В Нижнем Новгороде прошел 13-ый турнир по мини-футболу среди команду судов ПФО. Команда Саратовских судей приняла участие в турнире, но победы добиться не удалось. Тем не менее, после завершения соревнований председателю Саратовского областного суда Олегу Ляпину был был вручен кубок организаторов турнира для проведения в следующем году спортивного мероприятия в Саратове.

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