фото: "Говорит Саратов"

В Саратове вандалы изрисовали памятник Борцам Революции 1905 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Говорит Саратов».

В Октябрьском районе Саратова вандализму подвергся памятник Борцам Революции 1905 года, установленный на Площади 1905 года. Памятник заложен 1 мая 1924 года и открыт 20 декабря 1925 года скульптором Борисом Королевым.

Постамент и памятные плиты изрисованы маркерами. Памятник является объектом культурного наследия федерального значения.

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