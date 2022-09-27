В Саратове ограничено водоснабжение двух улиц и трех микрорайонов, об этом сообщает ООО «КВС».
Для ремонта водопровода будет отключено холодное водоснабжение домов: №14, 14А, 14Б по улице Тархова, №76, 76А по улице Лебедева-Кумача и улицы Железнодорожной на участке от Вавилова до Слонова. Так же ограничено водоснабжение поселков Иволгино, Зеленая долина, Образцово.
Восстановить водоснабжение планируется в 20:00.
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