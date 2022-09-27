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Сегодня в Саратове были определены новые министры. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Губернатор Роман Бусаргин определил кандидатуру Михаила Орлова на должность заместителя Председателя регионального Правительства - министра образования. Кандидатура будет рассмотрена на ближайшем заседании облдумы.
Кроме того, постановлением Губернатора Саратовской области с 27 сентября назначены
- на должность министра культуры – Наталья Щелканова
- на должность министра труда и социальной защиты – Сергей Егоров.
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