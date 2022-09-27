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Происшествия27 сентября 2022 6:33

В Энгельсе горела квартира в пятиэтажке

Евгений Бадиков

В Энгельсе горела квартира в пятиэтажке. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 27 сентября, в Энгельсе произошел пожар в пятиэтажке. Примерно в 6:00 на пульт диспетчера «01» поступил сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже дома по адресу Комсомольская, 145. Площадь пожара составила 10 кв.м., горели домашние вещи. Эвакуированы 8 человек, тушением занимались 3 единицы техники.

Никто не пострадал.

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