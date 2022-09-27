В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 945 человек

Сегодня, 27 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 945 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 285 473 человека. Выздоровело с начала эпидемии 273 169 человек, за сутки — 1 504. На стационарном лечении находится 304 человека, еще 5 999 лечатся дома.

Чаще всего заболевали люди среднего возраста (30-49 лет) — 303 зафиксированных случая.

У одного из заболевших выявили пневмонию.

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