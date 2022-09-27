Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 5:45

Роман Бусаргин поздравил работников дошкольного образования с праздником

Евгений Бадиков
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин поздравил работников дошкольного образования с праздником. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора Саратовской области.

Сегодня, 27 сентября, губернатор региона Роман Бусаргин поблагодарил работников дошкольных учреждений и поздравил их с профессиональным праздником.

— Уважаемые работники дошкольного образования! Поздравляю с профессиональным праздником! Вы занимаетесь самым важным – воспитанием наших детей. Сегодня в этой сфере работают почти одиннадцать тысяч человек. И каждый из вас достоин слов благодарности.

Дорогие друзья!

Спасибо за бескорыстную любовь к своему делу, терпение и ответственность!

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!, — пишет Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.