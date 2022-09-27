Роман Бусаргин

Роман Бусаргин поздравил работников дошкольного образования с праздником. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора Саратовской области.

Сегодня, 27 сентября, губернатор региона Роман Бусаргин поблагодарил работников дошкольных учреждений и поздравил их с профессиональным праздником.

— Уважаемые работники дошкольного образования! Поздравляю с профессиональным праздником! Вы занимаетесь самым важным – воспитанием наших детей. Сегодня в этой сфере работают почти одиннадцать тысяч человек. И каждый из вас достоин слов благодарности.

Дорогие друзья!

Спасибо за бескорыстную любовь к своему делу, терпение и ответственность!

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!, — пишет Бусаргин.

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